Coronavirus, Cgil: "Ammortizzatori sociali per i dipendenti di Auchan e Iper Conad"

Lucio Cipollini e Davide Urbano, coordinatore regionale e segretario provinciale della Filcams Cgil, intervengono sui processi di riorganizzazione conseguenti al disimpegno del gruppo Auchan e alle acquisizioni da parte di Conad:

"Abbiamo chiesto - dicono - al tavolo nazionale, per quanto riguarda la vertenza Auchan, e al tavolo regionale, per quanto riguarda la vertenza Iper Conad di Città Sant'Angelo, di congelare le procedure in atto e mettere in sicurezza i dipendenti con gli ammortizzatori sociali, in attesa che si esca quanto meno dalla prima fase dell'emergenza, ma su entrambi i fronti ci è stato opposto un rifiuto".