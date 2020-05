Coronavirus: IlPescara e l’iniziativa a sostegno di imprese e attività commerciali

L’economia abruzzese, e in via generale italiana, ha subito un duro colpo a causa dell’emergenza Coronavirus. IlPescara, insieme al suo Gruppo Editoriale Citynews, ha offerto e promosso l’iniziativa gratuita a sostegno di imprese e attività commerciali, che hanno lavorato in queste settimane, grazie al servizio di delivery.

Il servizio di visibilità ha dato la possibilità a ristoranti, alimentari, macellerie e tutti i settori di erogazione di beni di prima necessità di farsi conoscere attraverso le nostre pagine.

Una scelta, quella di proporre i propri servizi online, che si è rivelata non solo fondamentale ma vincente, e per di più valorizzata dal nostro progetto gratuito.

Il progetto

Per poter aderire al progetto sul sito IlPescara, artigiani, commercianti e imprenditori non hanno dovuto far altro che registrarsi facilmente e gratuitamente sul form apposito. Bastava inserire i campi obbligatori richiesti (nome, tipo di attività, indirizzo e contatti telefonici) e una breve descrizione per farsi conoscere dai nostri lettori. Una volta online, ogni scheda veniva catalogata all’interno di un articolo comprensivo di tutti i nominativi disponibili.

Il successo dell’iniziativa

L’iniziativa di IlPescara a sostegno di attività commerciali e imprese ha riscosso un grande successo. In poco più di un mese l’articolo è stato visitato da moltissimi utenti e tanti hanno contattato le aziende che hanno scelto il nostro giornale per promuovere il loro servizio.

L’iniziativa è risultata vincente soprattutto per la rete dei piccoli imprenditori e commercianti, che in questo periodo di grave difficoltà hanno potuto portare avanti la propria attività.

Aziende aderenti

Al progetto hanno aderito moltissime imprese, ognuna appartenente a settori differenti: alimentari, auto e trasporti, cura della persona, medicina e servizi vari.

Di seguito l'elenco delle attività che hanno partecipato al progetto:

Alimentari

Alimenti zootecnici

Bar

Estetista

Frutta e verdura

Macelleria

Noleggio auto

Ottico

Pasticceria

Pescheria

Pizzeria

Ristorante tipico

Supermercato