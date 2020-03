Coronavirus, da 3pw assistenza gratuita alle imprese per le vendite on line. La società tecnologica pescarese, specializzata nella consulenza a medie e grandi imprese per la vendita su Amazon, offrirà infatti i propri servizi a titolo gratuito per almeno 3 mesi.

Ecco che cosa si legge in una nota:

"Lo scopo è quello di aiutare le imprese che necessitano di supporto per compensare la perdita di fatturato derivante da questa particolare congiuntura, ma anche quello di evitare che le difficoltà delle aziende provochino, a catena, difficoltà alle famiglie".

Il servizio sarà erogato interamente in videoconferenza e permetterà di iniziare a vendere i prodotti velocemente. Info a sales@3pwcommerce.it.