Coordinamento aeroporti tra Pescara, Ancona e Perugia, ecco le richieste al Governo

Il presidente della Saga, Enrico Paolini, ha svelato questa mattina, martedì 19 marzo, le richieste che sono state ufficialmente presentate al Governo per la concreta nascita del Coordinamento dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara con quelli di Ancona e Perugia.

Il numero uno dela società di gestione dello scalo pescarese ha inviato una lettera indirizzata al sottosegretario Armando Siri, con delega agli aeroporti per il Ministero dei Trasporti e per conoscenza al sottosegretario Gianluca Vacca.

A nome dei tre aeroporti, nella lettera si evidenziano tre proposte concrete e innovative al Governo centrale.

Queste, nello specifico, le tre proposte inviate a Roma: