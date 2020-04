Le cooperative agricole: "Manodopera dal reddito di cittadinanza e dai voucher"

Le cooperative agricole abruzzesi propongono di trovare manodopera attingendo dal reddito di cittadinanza e dai voucher. L'idea è stata lanciata da Massimiliano Monetti, presidente di Confcooperative Abruzzo, a nome dell’Alleanza delle Cooperative:

“Dobbiamo evitare che i prodotti agricoli rimangano nei campi in un periodo in cui tante persone sono senza lavoro o ferme per via del lockdown. Per questo si attinga dalle liste dei percettori di reddito di cittadinanza e si attivino almeno temporaneamente strumenti come i voucher. Con l’avvicinarsi del raccolto i prodotti nei campi iniziano ad essere pronti. Per via dell’emergenza sanitaria, però, c’è il rischio enorme che i nostri prodotti ortofrutticoli vadano persi”.