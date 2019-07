Urbanistica, smart city e sicurezza urbana: convegno dell'Inu all'Aurum

Si chiama "Per una città smart: sicurezza urbana e spazialità dei luoghi" il seminario organizzato dalla sezione Abruzzo e Molise dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, in programma sabato 6 luglio a Pescara.

Studiosi, ricercatori, urbanisti e professionisti impegnati nel settore della sicurezza discuteranno e approfondiranno le connessioni e le possibilità di un dialogo costruttivo tra la progettazione urbanistica, le tecnologie riconducibili alla smart city e il contrasto al crimine.

Ecco cosa spiega Roberto Mascarucci (foto), presidente di Inu Abruzzo e Molise:

"Si tratta di un campo ancora poco esplorato, di cui tuttavia il nostro lavoro di ricerca sta svelando tutte le promettenti implicazioni. Siamo abituati a ricondurre la garanzia di una buona sicurezza delle città esclusivamente al lavoro di prevenzione e contrasto condotto dalle forze dell'ordine, ma in realtà questo può essere efficacemente affiancato anche da misure e accorgimenti che chiamano in causa la pianificazione e la progettazione urbanistica, e l'uso virtuoso a questo scopo di tecnologie riconducibili alla smart city. Progettare in un modo piuttosto che in un altro una città, una piazza, un quartiere, in generale uno spazio pubblico, può fare la differenza, influendo sulle caratteristiche ambientali e sulla sicurezza dei luoghi, in un'ottica di prevenzione e contrasto del crimine".