Al Sant'Andrea il Convegno internazionale sulla questione globale del debito

“La questione globale del debito e l'audit sul debito pubblico italiano”, questo il tema del Convegno Internazionale che si terrà a Pescara sabato 27 gennaio. Sarà il cinema teatro Sant'Andrea a ospitare, dalle 9.30 alle 18, l'evento organizzato dal Cadtm Italia (Comitato per l'Abolizione dei debiti illegittimi) e dall'Arcidiocesi di Pescara Penne.

«La forbice tra i pochi che possiedono tutto e la gran parte delle popolazioni che non hanno nulla - spiega Antonio De Lellis, coordinatore dell'evento introducendo gli argomenti dell'appuntamento - in questi ultimi trenta anni si è allargata a dismisura. Nel capitalismo finanziarizzato, l’economia contemporanea si è trasformata da attività di produzione di beni e servizi in economia basata sul debito».