Controlli di sicurezza in corso nelle gallerie autostradali, monitoraggio anche in Abruzzo

Sono in 587 le gallerie delle autostrade nelle quali sono in corso i controlli di sicurezza così come condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A eseguire il monitoraggio sono i tecnici di Autostrade per l'Italia secondo i migliori standard del settore e utilizzando le più avanzate tecnologie disponibili sul mercato.

Per limitare al massimo gli effetti sul traffico, tutti gli interventi vengono organizzati prevalentemente durante l'orario notturno, interrompendo la viabilità dalle 22 alle 6, per riaprire al traffico durante le ore diurne. Con l'attività a pieno regime, ogni notte saranno circa 200 i tecnici impiegati contemporaneamente nelle diverse sessioni di ispezione. L'importo complessivo investito da Aspi solo per la realizzazione delle attività di sorveglianza delle gallerie è di circa 70 milioni di euro.

Tra le gallerie oggetto di monitoraggio ci sono anche quelle abruzzesi dell'autostrada A14 gestite dalla direzione di tronco di Pescara (70 tunnel in totale). In contemporanea, si procede con l'acquisizione digitale e lo studio della documentazione stori a della costruzione della galleria. Una volta conclusa l'analisi di tipo strumentale e documentale, i tecnici procedono a una nuova ispezione visiva e acustica delle gallerie, con percussione a mano del rivestimento.