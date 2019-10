Contrastare la caduta di capelli. Le testimonianze di chi ha scelto il Metodo Dottor Di Nardo

Il metodo dottor Di Nardo, la soluzione naturale per capelli, per la cura della caduta dei capelli pone le sue basi in oltre 30 anni di studio e di ricerca. I progressi fatti hanno portato l’integratore elaborato e utilizzato per la cura dei capelli ad ottenere anche un prestigioso riconoscimento. Il dottor Angelo Labrozzi, della Farmacia Di Nardo, in collaborazione con la sua equipe guida il processo di evoluzione e studio.

“Il nostro metodo - spiega il dottor Labrozzi - è efficace e certificato avendo sempre come obiettivo quello di far star meglio le persone. E, senza dubbio, la caduta dei capelli è uno di quei fattori che possono creare problemi e disagi”.

Un metodo efficace, come testimoniato dalle parole di chi ha scelto di affidarsi alla farmacia Di Nardo (sono citate solo le iniziali per motivi di privacy).

“Perdevo un sacco di capelli, li vedevo sempre più sottili e iniziavo a notare un certo diradamento" - racconta Maria.

Per questo ho scelto di affidarmi al Metodo Dottor Di Nardo. Come prima cosa ho fatto l’esame del capello e subito dopo ho iniziato a seguire i consigli del dottore. Ho sempre seguito con costanza il trattamento, non ho mai saltato le visite di controllo. Anzi, ad ogni controllo mi motivavo sempre di più perchè iniziavo a vedere i miglioramenti. Ora vedo i capelli più forti. Ma la cosa che mi rende più entusiasta è che finalmente li vedo più folti. Ora che sono riuscita a raggiungere questo obiettivo, non getto la spugna. Continuo a voler bene ai miei capelli e continuo a seguire un trattamento di mantenimento. Dopo soli 3 mesi vedo i miei capelli più folti.

C’è poi il caso di A.M., che si è rivolto a noi ad agosto. Era molto spaventato. Temeva che per i suoi capelli fosse iniziato un processo di caduta inarrestabile.

Dopo aver seguito le indicazioni del Metodo Dottor Di Nardo per cinque mesi il risultato è evidente.

"Avevo paura che in pochi mesi avrei perso tutti i capelli" - racconta A.M. "Dopo solo 5 mesi la paura è passata grazie al Metodo Dottor Di Nardo. I miei capelli si sono rinfoltiti e sono più forti”.

E ancora L.A.:

Ho iniziato questo percorso un po’ titubante, sentivo i capelli sempre più sottili e guardandomi allo specchio notavo un diradamento sempre più evidente. Mi sono affidata al vostro metodo perchè volevo risolvere questo fastidio che mi creava forte imbarazzo. So che di strada ce n’è ancora da fare ma, finalmente, adesso guardandomi allo specchio mi sento più sicura. Continuerà ad essere costante perchè solo così riuscirò a continuare ad avere i risultati ottenuti fino ad adesso.

Il primo passo “è quello dell’analisi del capello" - spiega il dottor Labrozzi. "Nelle nostre farmacie troverete uno staff pronto ad ascoltarvi e, attraverso un’analisi rapida e non invasiva, verificare se il tipo di caduta può essere affrontato con il nostro Metodo”.

