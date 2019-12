Confcommercio soddisfatta per l'andamento degli acquisti natalizi: "Tanti cittadini e tanti turisti a Pescara"

Pescara si risveglia per le feste natalizie, con tanti cittadini e tanti turisti ad affollare strade ed attività commerciali del centro. Bilancio positivo per la prima parte delle festività da parte di Riccardo Padovano, vicepresidente di Confcommercio Pescara che commenta l'andamento del commercio natalizio in città, elogiando l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria per la sinergia che ha permesso di rendere attrattivo il centro cittadino con eventi, spettacoli, concerti e mercatini.

Un lavoro che sta dando ottimi risultati per portare a Pescara anche i turisti che soggiornano a Roccaraso, Rivisondoli,

Pescocostanzo, sulla Maiella e anche nel confine teramano e che vogliono venire in città anche solo per un giorno per fare acquisti:

Che si sia lavorato con intelligenza per rendere la nostra città più bella e accogliente, considerando che oggi i fondi a disposizione degli enti sono sempre più ridotti. Devo riconoscere che le attrazioni del centro hanno colto nel segno. La casa di Babbo Natale sul molo ha poi colto nel segno con la raccolta di una tonnellata e mezza di generi alimentari e questo è stato bello. Abbiamo visto la madonnina illuminata. Le strade addobbate. Pescara in questo Natale ha brillato come una bella signora truccata. E tutto questo in vista di Capodanno e della Befana con altre attrazioni e divertimenti. Il Natale 2019 ci ha detto che quando si lavora con oculatezza, i risultati si raccolgono, e questo grazie alla collaborazione di tutti gli enti, le associazioni, i portatori di interesse. Quando si fa un gioco di squadra, si vince. Noi come Confcommercio siamo orgogliosi di aver collaborato.

Padovano però evidenzia il problema dei parcheggi, con file interminabili lungo le strade a ridosso dell'area di risulta, ricordando che Confcommercio da tempo chiede la realizzazione di parcheggi multipiano rivedendo completamente il progetto di riqualificazione: