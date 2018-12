L'allarme di Confcommercio: "L'economia in città si è fermata, servono nuove infrastrutture"

Servono nuove infrastrutture in città per far ripartire l'economia. A parlare è il presidente di Confcommercio Pescara Danelli che ribadisce la neccessità urgente di dover realizzare un nuovo terminal bus nell'area di risulta con un parcheggio multipiano nella parte superiore.

Danelli infatti sottolinea come l'economia in città si sia fermata, e dunque serve una spinta concreta per riportare l'utenza ed i clienti nel centro commerciale naturale. La nuova stazione degli autobus, da 15 mila posti, con 60 stalli per i mezzi pubblici e collegamenti diretti con l'aeroporto, ed una serie di pensiline di collegamento con la stazione ferroviaria. Bici ed auto elettriche in noleggio e servizi e posti dedicati ai disabili

Sopra al terminal bus, cinque piani di parcheggi per un totale di 5.000 posti auto, di proprietà del Comune con tariffe invariate rispetto a quelle attuali, posti per disabili e convenzioni con alberghi e negozi.