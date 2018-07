La proposta di Confcommercio: “Apertura serale dei negozi nei sabati di luglio e agosto”

Il Presidente di Federmoda/Confcommercio Pescara, Enzo D’Ottaviantonio, propone l'apertura serale dei negozi nei sabati di luglio e agosto dopo il grande successo della Notte dei Saldi:

“Abbiamo visto tanta gente a Pescara in occasione dell’apertura serale dei negozi legata al primo giorno dei saldi a dimostrazione che lo shopping serale costituisce di per sé un attrazione turistica se supportato da un mimino di organizzazione e comunicazione. A tale riguardo invito i commercianti a rimanere aperti la sera anche in occasione della Notte Bianca dell’Adriatico di sabato prossimo. Ma aggiungo, anche in prospettiva, che sarebbe opportuno riproporre l’apertura serale dei negozi per ogni sabato di luglio e agosto, come si conviene ad ogni città turistica, quando l’estate invoglia a uscire la sera e tanti turisti, anche in vacanza nei Comuni limitrofi, avrebbero interesse a raggiungere Pescara per scoprire l’alta qualità dell’offerta commerciale”.