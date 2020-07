Confartigianato Abruzzo sul piede di guerra per la mancata proroga della scadenza delle tasse: "Condanna a morte per le imprese"

Una condanna a morte per migliaia d'imprese abruzzesi la mancata proroga delle scadenze fiscali e di contributi previdenziali prevista per il 20 agosto. Così Confartigianato Abruzzo commenta la decisione del Governo che non ha concesso la proroga a fine settembre come richiesto dalle associazioni di categoria, per alcune imposte ed altre scadenze che dovranno essere pagate fra un mese.

A parlare il presidente di Confartigianato Imprese Di Blasio assieme al segretario regionale Di Marzio, che accusa il Governo di esserci ancora una volta accanito contro gli artigiani e piccoli imprenditori messi in ginocchio dal lockdown, dalle norme di sicurezza e dalle difficoltà di ripresa nella fase di riapertura. Dal 16 settembre ricorda Confartigianato si dovrà far fronte anche ai pagamenti sospesi durante l'emergenza sanitaria. Un mix esplosivo di pagamenti che potrebbe portare alla chiusura di migliaia di attività artigiane e alla perdita dell'occupazione e del reddito per moltissimi lavoratori:

"Ancora una volta rischiano di soccombere le imprese, vittime di decisioni incomprensibili e scellerate in seguito ai vari decreti emanati per contrastare la crisi legata all'emergenza Covid, gli adempimenti sono triplicati e si aggiungono ad una mole di lavoro che gli stessi operatori del settore non riuscirebbero materialmente a smaltire rispettando la scadenza del 20 agosto prossimo". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'unica soluzione sensata, per Confartigianato, sarebbe stata la proroga al 30 settembre senza applicare le more per i ritardi con tassi annuali del 4,80%.