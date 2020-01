Gli auguri e l'appello della Confartigianato al comandante Palestini: "Priorità per sicurezza e abusivismo"

Un augurio di buon lavoro e un appello per risolvere due criticità nella città di Pescara, ovvero l'abusivismo e la questione sicurezza. Confartigianato Pescara, con il presidente Di Blasio e con il presidente della categoria commercio Pisani, commenta la nomina ufficiale di Danilo Palestini a comandante della polizia municipale di Pescara.

Per Confartigianato, si tratta di una persona valida e sempre in prima linea, con l'ottimo lavoro svolto fino ad ora dalla polizia municipale a Pescara, anche se la strada è ancora lunga, con problemi di sicurezza non solo in periferia ma anche in alcune zone del centro legati ai furti ed all'ordine pubblico: