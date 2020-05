Confartigianato plaude alla delibera comunale sul suolo pubblico: "Ora le attività di Pescara possono ripartire"

Confartigianato imprese Pescara, con il direttore Fabrizio Vianale, esprime soddisfazione per la delibera approvata ieri riguardante l'occupazione di suolo pubblico per i locali della città. Nella delibera, lo ricordiamo, è previsto l'esonero del pagamento della cosap fino al 31 ottobre ed un estensione fino al doppio rispetto a quella attuale della superficie che i locali potranno occupare con sedie, tavolini ed ombrelloni.

L'associazione evidenzia come il sindaco Masci e l'assessore Cremonese abbiano accolto le istanze presentate dai gestori dei locali e delle attività che prevedono consumo sul posto, che in molti casi avevano deciso di rimanere chiuse in mancanza di spazi esterni adeguati per la riapertura del 18 maggio.

Le imprese, dopo due mesi di chiusura, sono allo stremo. È fondamentale che la politica sappia cogliere le necessità degli operatori, fornendo soluzioni concrete e risposte rapide. Il provvedimento voluto dall'amministrazione comunale di Pescara sembra andare proprio in questa direzione. Ben venga anche lo snellimento delle procedure. La burocrazia, in Italia, troppo spesso rappresenta un ostacolo alla crescita. La sburocratizzazione, quindi, ora più che mai, è fondamentale

Confartigianato poi evidenzia la massima disponibilitò per proseguire nel dialogo necessario per le prossime iniziative che saranno utili per favorire ulteriormente la ripresa, come la liquidità con contributi a fondo perduto, chiedendo al Comune di farsi portavoce con le istituzioni di livello superiore. L'associazione augura un buon lavoro a tutti coloro che stanno riaprendo le proprie attività invitandoli a tenere duro in questo periodo difficile.