Concorso della Regione Abruzzo, disponibili 37 posti a tempo determinato

Concorso pubblico della Regione Abruzzo per l'assunzione di 37 lavoratori con contratto a tempo determinato da destinare ai centri per l'impiego.

La selezione pubblica, che avverrà per titoli e colloquio, consentirà ai vincitori di ottenere un contratto di categoria C, profilo professionale C1 "Assistente Amministrativo", trattamento economico tabellare iniziale C1.

Le 37 unità saranno assegnate al dipartimento Lavoro-Sociale, con riserva, per sette unità in favore delle categorie protette e per undici unità in favore delle forze armate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate solo ed esclusivamente attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo fino alle ore 23:59 dell'1 agosto.

Per tutti i dettagli e per presentare domanda basta cliccare il seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/selezione-pubblica-assunzione-td-di-n37-unit%C3%A0-di-personale-di-cat-c-da-destinare-ai-centri