Concorso Asl per medici dell'emergenza-urgenza in Abruzzo, 16 posti a Pescara

Un concorso per la ricerca di medici dell'emergenza in Abruzzo.

È quello che ha bandito la Asl Lanciano Vasto Chieti per la selezione di specialisti da destinare alle 4 Aziene Sanitarie Locali.

La procedura per i medici dell'Emerrgenza-Urgenza viene esperita dalla Asl della provincia di Chieti, che ne assumerà 9, e si farò carico di tutti gli adempimenti per rispondere anche alle necessità delle altre Asl: Avezzano Sulmona L'Aquila ne cerca 12, Pescara 16 e Teramo 3.

Pur essendo la selezione unica, ai candidati verrà chiesto di indicare nella domanda per quale Asl intendano partecipare, perché verranno stilate quattro distinte graduatorie. Si attende, ora, la pubblicazione del bando prima sul Bollettino della Regione Abruzzo, e poi sulla Gazzetta ufficiale, che darà l'avvio concreto alla procedura.

Questo quanto dice Thomas Schael, direttore generale della Asl: