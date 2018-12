Concorsi al Comune di Pescara, quasi 10mila domande per 19 posti

Sono pervenute quasi 10mila domande per i 19 posti di lavoro messi a concorso dal Comune di Pescara.

Per la precisione sono 9.567 i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione ai vari bandi emessi dall'Ente pubblico.

Nel dettaglio questa è la suddivisione in base ai vari profili ricercati:

380 per Istruttore Direttivo socio-culturale;

1.497 per Istruttore Direttivo amministrativo;

850 per Istruttore Direttivo contabile;

124 per Istruttore Direttivo geologo;

677 Istruttore Direttivo tecnico;

180 per Istruttore tecnico perito;

455 per Istruttore informatico;

1.371 per Istruttore di vigilanza;

2.489 per Istruttore amministrativo;

1.544 per Autista.

“Una carica di poco sotto i 10.000 candidati, che rispecchia le nostre attese della vigilia", dice il vicesindaco e assessore al Personale Antonio Blasioli, "questi 19 posti sono un orizzonte capace di dare speranze a tante persone che cercano un lavoro e nuovo respiro all’Ente, che in questi anni ha visto il suo personale via via assottigliarsi sia per il naturale invecchiamento dell’organico che non è stato possibile rinnovare per le precarie condizioni economiche in cui abbiamo trovato l’Ente, sia per il naturale percorso professionale degli assunti, giunto a un cruciale ricambio generazionale".

"I tempi", aggiunge Blasioli, "sono serratissimi: le domande sono giunte attraverso la piattaforma informatica del Comune che ha consentito anche di avere oggi, giorno di scadenza, una precisa statistica per profilo. Parte ora la preselezione che aiuterà a scremare i migliori da ammettere agli scritti e che si svolgerà con ogni probabilità nell'ultima settimana di gennaio , fase che sarà affidata a una società esterna che non ancora selezioniamo e che condurrà alle prove tra febbraio e aprile. I giovani e gli interni che aspirano ad una progressione nutrono delle speranze ed è giusto che incontrino uffici trasparenti e il più possibile in grado di premiare il merito, per gli aspiranti ma anche per l’ente che è giusto che punti sui migliori”.