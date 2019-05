Concorso Aca Pescara, elenco ammessi e calendario prove selettive

L'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, ha pubblicato oggi, venerdì 24 maggio, sul proprio sito internet l'elenco degli ammessi e il calendario delle prove selettive del concorso tramite il quale cerca 10 lavoratori.

In particolare, la selezione pubblica serve per la copertura di 4 posti di agente tecnico idraulico (299 ammessi) e 6 di letturista/verificatore (980 ammessi).

Le prove preselettive delle selezioni si terranno il 7 giugno al pala Dean Martin-centro congressi in via Aldo Moro a Montesilvano con i seguenti orari:

preselezione per letturista/verificatore: ore 8 (per vedere l'elenco degli ammessi clicca QUESTO LINK);

preselezione per agente tecnico idraulico: ore 14. (per vedere l'elenco degli ammessi clicca QUESTO LINK)

I candidati dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ore stabiliti, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

Per tutti i dettagli, compresi gli elenchi dei candidati non ammessi, basta cliccare QUI.