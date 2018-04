Il Comune di Cepagatti diventa smart con CepagattiApp

Il Comune di Cepagatti è a portata di “touch” grazie a un’applicazione mobile voluta dall’amministrazione comunale. CepagattiApp, sviluppata dal Gruppo Gaspari e disponibile gratuitamente sull’Apple Store e Google Play, consente un flusso di informazioni istituzionali, turistiche, culturali e commerciali, a disposizione della cittadinanza.

“Si potranno avere informazioni sugli orari e la dislocazione degli uffici pubblici, il calendario dei consigli comunali, i bandi di concorso, le imposte e le scadenze, gli avvisi di pubblica utilità, ma anche su eventi, fiere, mercatini e sagre organizzati dal Comune, su edifici storici e religiosi e sulle attività commerciali – spiega il sindaco Sirena Rapattoni – Sarà un servizio in più a disposizione dei cittadini, che potranno avere aggiornamenti e notifiche direttamente sul proprio cellulare “.

“Oltre all’informazione in tempo reale, i cui dati salvati saranno disponibili anche quando lo smartphone non è connesso alla rete Internet, cittadini e turisti potranno geolocalizzare la propria posizione in base ai punti d’interesse comunali e calcolare il modo più veloce per raggiungerli, comunicare direttamente con l’amministrazione e fruire di una vera e propria guida turistica gratuita attraverso i contenuti visualizzabili mediante il codice QR”, sottolineano i consulenti del Gruppo Gaspari.