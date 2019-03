Comune, bonus indennità, l'Uil Fpl attacca l'assessore: "Nessun pagamento nell'ultima busta paga"

Nessun bonus indennitùà del 2017 pagato ai dipendenti comunali. La Uil Fpl torna sulla questione del pagamento delle indennità che sarebbe stato effettuato fino ad ora solamente per i dirigenti. Il sindacato aveva sollevato il caso l'8 marzo scorso chiedendo spiegazioni all'amministrazione comunale, e l'assessore Natarelli aveva replicato il giorno successivo che i bonus sarebbero andati in pagamento anche per tutti gli altri dipendenti.

Nell'ultima busta paga di marzo, però, non era contenuta nessuna cifra relativa a questo pagamento, e per questo torna ad attaccare l'assessore parlando di false promesse e di continui ritardi nei pagamenti anche degli straordinari e delle indennità accessorie.