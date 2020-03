Commercio, l'appello di Stefano Cardelli: "Chiudiamo tutto tutti"

L'ex assessore comunale al commercio Stefano Cardelli, titolare del Nettuno Beach Club ed esponente di Fratelli d'Italia, aveva lanciato una proposta importante già prima che il premier Conte varasse il decreto con cui dichiara "zona rossa" tutta l'Italia:

"Chiudiamo tutto tutti per poi riaprire un giorno, quando questo incubo finirà - così Cardelli su Facebook - Facciamolo adesso, non aspettiamo, conteniamo il mostro, isoliamolo, che forse ce la facciamo. Risorgeremo più forti di prima, ma adesso combattiamo tutti insieme. Convinciamo il nostro vicino, facciamolo per noi, per gli altri, per tutti".