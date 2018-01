Come ti inseguo il cliente con il Remarketing: intervista all’esperto Andrea Pilotti

Che cos’è il remarketing di Google? Come funziona?

Il remarketing è una tecnologia informatica che consente di visualizzare annunci personalizzati ad un pubblico che ha già visitato il vostro sito web. I professionisti del Digital Marketing considerano il remarketing una forma di pubblicità dall’ottimo rapporto costo-efficacia per ricordare ai visitatori di effettuare un acquisto e aumentare la brand awareness dell’azienda .

Se la vostra azienda è collocata in provincia di Pescara in Abruzzo come a Roma o Milano, ha un sito web e state prendendo in considerazione la possibilità di investire in pubblicità online, il remarketing è attualmente una delle strategie di comunicazione più proficue.

Gli annunci possono essere rappresentati da testi e/o immagini, gestiti tramite la piattaforma pubblicitaria online Google AdWords e mostrati sulle pagine web visitate dal vostro pubblico target.

Il remarketing di Google è una tecnica di comunicazione pubblicitaria online indicata soprattutto nel caso in cui il processo di vendita sia lungo e competitivo. Se implementata nel modo giusto, questa tecnica di web marketing rappresenta un modo efficace per aumentare le conversioni e migliorare la reputazione online del vostro brand aziendale.

Perchè il remarketing è così importante per le aziende italiane?



Consente di rimanere in contatto con il target d'utenza

Il 95% dei visitatori lascia una pagina web senza effettuare una conversione e il 54% visita un sito da 2 a 5 volte prima di effettuare un acquisto. Fate in modo che i vostri clienti non vi abbandonino. Il remarketing vi aiuta a seguire un utente durante la sua navigazione per fare in modo che ritorni a visitare il vostro sito web.



Migliora la Brand Awareness

Il 9% delle aziende italiane usa il remarketing per aumentare la brand awareness e il riconoscimento del proprio marchio. Fare in modo che i visitatori vi riconoscano come un’autorità nel settore dovrebbe spingerli a tornare quando saranno pronti per l’acquisto.

Aumenta le conversioni

Il 12% delle aziende italiane usa il remarketing per ottenere nuovi clienti. Il remarketing vi aiuta a ottenere visitatori mostrando loro pubblicità mentre si trovano su altri siti web come siti di news o blog. Gli annunci di remarketing permettono di creare un messaggio personalizzato che possa fare in modo che i visitatori tornino sul vostro sito e completino un acquisto.

Il numero di volte in cui i potenziali clienti visualizzano il vostro annuncio è molto importante . Le persone che tornano sul vostro sito una seconda, una terza o una quarta volta compreranno più facilmente, perchè hanno già visto il vostro sito web e hanno acquisito familiarità con i vostri prodotti o servizi.

Raggiunge i clienti competitor

Il 6% delle aziende italiane utilizza il remarketing per raggiungere i clienti dei propri competitor. Con questa tecnica i vostri annunci saranno visualizzati sul browser dei vostri utenti mentre visitano altri siti web o cercano una particolare parola chiave. Ciò significa che potrete raggiungerli quando visitano siti web correlati al vostro prodotto, inclusi i siti web dei vostri concorrenti.

Una buona strategia di web marketing può aiutarvi a raggiungere il vostro pubblico target e aumentare la base di clienti.

Andrea Pilotti è titolare dell’omonima Agenzia di Marketing Digitale situata in Abruzzo. Da quasi vent’anni opera per aziende nazionali e prevalentemente sul territorio pescarese, teramano e chietino, sviluppando strategie di comunicazione pubblicitaria online ad alto profitto.