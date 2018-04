Collegamento Pescara-Croazia, a maggio la gara d'appalto

Si è svolto oggi pomeriggio, nella sede della Giunta regionale a Pescara, un incontro per la definizione delle fasi di lavoro relative al bando della Regione per l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo veloce passeggeri tra l’Abruzzo e la Croazia. Erano presenti il presidente Luciano D’Alfonso, il direttore generale Vincenzo Rivera, il segretario particolare del presidente Enzo Del Vecchio, i funzionari del settore trasporti, il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il consigliere comunale pescarese Riccardo Padovano e i rappresentanti di Confindustria, Camera di commercio Chieti-Pescara e Capitaneria di porto.

Durante la riunione è emerso che il bando di gara è in fase di ultimazione e che la gara d’appalto potrà essere avviata nel mese di maggio. Per la valorizzazione turistica dei porti di Pescara e Ortona, la Regione ha messo in campo risorse pari a un milione l’anno per tre anni. Il presidente D’Alfonso ha anche proposto un tavolo di confronto in diretta streaming con tutti gli stakeholders per raccogliere i suggerimenti degli operatori del settore. Elementi premianti del bando riguarderanno l’esperienza degli operatori e l’entità del marketing turistico a favore della Regione.