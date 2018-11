Coldiretti: produttori abruzzesi nei mercati di Campagna Amica per difendere l'olio d'oliva

Un incontro con i consumatori, con assaggi dell'olio nuovo appena prodotto, per ribadire la genuinità e le proprietà benefiche dell'olio extravergine d'oliva. Domani, sabato 24 novembre, anche nel mercato di Campagna Amica di Coldiretti a Pescara in via Paolucci i produttori di olio extravergine d'oliva DOP saranno presenti in concomitanza con la manifestazione nazionale che si terrà a Roma al Circo Massimo, dove si farà il bilancio della stagione di produzione, presentando le varietà storiche delle olive italiane ed informare i cittadini dando consigli sugli acquisti. Appuntamento dalle 9,30 alle 11,30.

L'obiettivo è rilanciare l'immagine del prodotto dopo i bollini allarmistici che sono stati inseriti sulle confezioni di olio extravergine d'oliva Made in Italy in diversi Paesi del mondo per disincentivare il consumo di olio. Coldiretti inoltre ha fatto il punto sulla produzione nella nostra Regione: