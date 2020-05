Coldiretti Abruzzo regala un fiore per la festa della mamma. Stamattina, nel mercato di Campagna Amica di Pescara (via Paolucci), ogni madre ha infatti ricevuto un fiore o una piantina grassa, in cambio di un'offerta libera per sostenere “la spesa sospesa” in favore delle famiglie più bisognose.

Ecco cosa spiega Antonella Di Tonno, responsabile di Coldiretti Donne Impresa Abruzzo:

"Un modo per ricordare in questo momento l'importanza della mamma che è spesso la prima a fare la spesa e a provvedere alla scelta dell'alimentazione familiare; rinnoviamo il nostro invito a venire nei mercati di Campagna amica in cui da settimane è attivo anche il servizio a domicilio per chi preferisce restare a casa e auguriamo a tutte le mamme una festa serena allietata da un fiore o da una piantina coltivata amorevolmente nei vivai abruzzesi".

Per Silvano Di Primio, presidente di Coldiretti Abruzzo, si tratta di “una boccata d'ossigeno per uno tra i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus”.