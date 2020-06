Il Codacons contro i voucher di rimborso per eventi e vacanze: parte anche in Abruzzo la class action

Arriva la class action e l'azione legale del Codacons contro i voucher come unica forma di rimborso per abbonamenti, spettacoli, vacanze, concerti annullati o sospesi a causa del Coronavirus. Anche in Abruzzo, fa sapere l'associazione di categoria, sarà possibile partecipare all'azione per ottenere anche l'opzione del rimborso in denaro.

I voucher erano stati introdotti dal Governo come unica possibilità per avere rimborsi in tantissimi settori, avendo a disposizione un buono da spendere entro un anno. La norma è finita nel mirino del Codacons che la farà esaminare dalla commissione europea:

Chi ha acquistato un biglietto per un evento che non sarà replicato o chi, per paura del coronavirus deciderà di non partire più o di non frequentare palestre e piscine, ha diritto alla restituzione di quanto pagato, al pari di chi magari cambierà residenza e non potrà più usufruire dei servizi acquistati, o di chi semplicemente necessita di liquidità Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il Codacons, il Governo ha già stanziato fondi e sgravi per le imprese danneggiate dal Coronavirus, e quindi non si può pensare di finanziare i bilanci in rosso a spese dei cittadini. Sul sito è disponibile il link dove trovare i relativi moduli per gli utenti abruzzesi che non intendono avvalersi dei voucher di rimborso per compagnie aeree, agenzie di viaggio, tour operator, palestre, piscine, organizzatori di concerti e spettacoli, asili nido. per informazioni a disposizione dalle 14 alle 17 il numero 89349966.