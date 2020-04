L'appello della Cna Federmoda: "Riaprire in Abruzzo al più presto il comparto della moda"

Un appello per riaprire al più presto la filiera della moda in Italia e in Abruzzo, dove il settore ha da sempre delle eccellenze nazionali ed internazionali come la Brioni a Penne, oltre alle aziende di grande importanza del Teramano e all'istituto tecnico superiore dedicato alla moda a Pescara. Il comparto muove circa 53 milioni l'anno di export sul tessile, 77 milioni per l'abbigliamento e quasi 103 per la pelletteria, mentre il presidente regionale di Cna Federmoda Ripani, titolare di un'azienda di pelletteria a Tortoreto, aggiunge:

Siamo al punto limite, come date, per lavorare sulle nostre prossime collezioni. Se non ci sarà offerta la possibilità di

riaprire subito, un mare di opportunità andrà perduto. Resteranno invece in piedi i pagamenti: i nostri fornitori li esigono subito, mentre al contrario quelli che noi forniamo chiedono dilazioni, e sinceramente è difficile non accogliere le loro richieste. Insomma, paghiamo adesso, incassiamo a Natale se tutto va bene

Il paradosso spiega la Ripani è che la sua azienda con 25 dipendenti diretti e una cinquantina sull'indotto, potrebbe riaprire da subito garantendo i livelli di sicurezza richiesti, con un capannone di 3.200 metri quadrati. Il presidente dell'Its Moda di Pescara Di Michele ha sottolineato che l'attività didattica prosegue online, mentre per le piccole aziende i problemi sono enormi, con la collezione primavera estate praticamente già saltata ma con il rischio concreto che, se non si ripartirà a breve, potrebbe saltare anche quella per l'autunno inverno prossimi.

I segnali che arrivano dal mercato cinese, dopo la riapertura, sono confortanti, ci segnalano una ripresa degli ordini consistente: l’importante è non lasciarsi sfuggire questa opportunità, che solo riaprendo al più presto saremo in grado di cogliere