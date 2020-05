Cna, indagine sull’emergenza sanitaria: ricavi dimezzati nel 2020 e turismo a -66%. È un quadro a dir poco fosco quello delineato dalla Confederazione artigiana.

Il sondaggio, effettuato a livello nazionale su un campione di circa 14mila imprese, di cui 55 di Pescara, rileva una crisi senza precedenti nella storia del Paese e dell’Abruzzo, in linea con la tendenza nazionale. Ecco cosa dice il presidente della Cna, Savino Sareceni:

«L'azione della giunta Marsilio, pur avendo dato negli ultimi giorni segnali apprezzabili sulle riaperture, non ha certo brillato per particolare tempestività ed efficacia nell'immissione di risorse finanziarie nel sistema economico regionale. Delle risorse stanziate, al momento, non vi è traccia alcuna tra le imprese».

Il crollo del fatturato resta il problema principale, con tutti i settori in difficoltà. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, ne ha fatto uso il 69,3% delle imprese con dipendenti (il 51% per sospensione a zero ore), con punte nella moda (78,9%), produzione (78,6%), legno e arredo (78,4%), servizi alla persona (77,5%).