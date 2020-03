La proposta della Cna: "Credito alle piccole imprese con gli 11 miliardi di fondi europei non utilizzati"

Sfruttare i fondi europei non utilizzati ma comunque già disponibili, per dare liquidità alle imprese italiane ed abruzzesi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La proposta arriva dal presidente di Fidimpresa Abruzzo Giorgio Stringini e dal coordinatore Paolo D'Amico.

L'obiettivo, spiega l'associazione di categoria, è tutelare le piccole imprese territoriali che in Abruzzo rappresentano il 96% del totale fornendo loro subito credito e liquidità per superare la fase di emergenza sanitaria ma soprattutto per la ripartenza economica dopo la fine del blocco.

La commissione europera ha già messo a disposizione gli 11 miliardi inutilizzati, spiega Stringini:

Le sole iniziative di rinvio degli oneri fiscali e contributivi non sono sufficienti per garantire la sopravvivenza delle micro e piccole imprese. Abbiamo scelto un motto, Insieme alle aziende proprio per dimostrare la nostra vicinanza e solidarietà al mondo produttivo regionale, che vive in questo momento una fase difficile riguardante tutto il territorio nazionale e regionale a causa dell’emergenza Coronavirus

D'Amico ha acciunto:

Le imprese che rappresentiamo, infatti, hanno scadenze di fatture, ricevute bancarie e assegni da saldare. In questo periodo di emergenza i Confidi sono chiamati a svolgere, vista la loro prossimità al mondo imprenditoriale, un ruolo fondamentale di collegamento tra enti pubblici e mondo bancario, aiutando il maggior numero di imprese ad accedere alla liquidità necessaria per superare l'emergenza e guardare al futuro con speranza

Senza liquidità a disposizione in tempi rapidissimi, conclude la Cna, è a rischio l'intero tessuto economico abruzzese.