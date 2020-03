Cna all'attacco di Alitalia per la cancellazione del volo Pescara - Milano

Un'ulteriore danno e penalizzazione per il commercio e l'economia abruzzese. Così la Cna Abruzzo con il presidente Saraceni, commenta la decisione di Alitalia di cancellare, almeno per un mese, il volo delle 7 del mattino in partenza da Pescara e con ritorno alle 22 da Milano.

Secondo l'associazione di categoria, la decisione presa in modo unilaterale per l'emergenza Coronavirus ed il calo dei passeggeri, porterà a problemi non indifferenti per molti operatori, considerando anche che non è stata minimamente discussa con i vertici della Saga, che amministra l'aeroporto d'Abruzzo e che avrebbe potuto raggiungere un accordo relativo all'altro volo, quello delle 16,30 che però viene meno utilizzato: