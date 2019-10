Cibo e prodotti agroalimentari "falsi", dall'Abruzzo 34 mila firme per la petizione in Europa

Anche l'Abruzzo ha contribuito con 34 mila firme alla petizione per la tutela dei prodotti alimentari da destinare alla Commissione Ue per chiedere di estendere l'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto, denominata “Eat original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il tuo cibo) promossa dalla Coldiretti.

Il presidente nazionale di Coldiretti ha consegnato le firme al presidente Conte durante il Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Cernobbio. L'iniziativa è sostenuta da numerose organizzazioni e sindacati, e punta a tutelare le eccellenze agroalimentari italiane ed europee dai casi di frode alimentare. L'obiettivo di superare il milione di firme in tutta Europa è stato dunque superato, come evidenzia Coldiretti:

“In Abruzzole firme raccolte nei mercati di Campagna Amica e in occasione delle iniziative promosse da Coldiretti sono state oltre 34.000 (34mila). Un vero e proprio fronte per la trasparenza che, forte del milione di firme raccolto in tutti i Paesi, non può essere più ignorato da una Ue che ha avuto sinora un atteggiamento incerto e contradditorio, obbligando a indicare l’origine in etichetta per le uova ma non per gli ovoprodotti, per la carne fresca ma non per i salumi, per la frutta fresca ma non per i succhi e le marmellate, per il miele ma non per lo zucchero”.