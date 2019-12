Gli autotrasportatori chiedono sconti sui pedaggi per i disagi e le chiusure lungo l'autostrada A14

Uno sconto e una riduzione delle tariffe autostradali lungo l'A14 per gli autotrasportatori, a seguito dei disagi, delle chiusure e dei disservizi che ormai da mesi si registrano nel tratto marchigiano e abruzzese dell'arteria stradale. La richiesta arriva dalla Cna - Fita con il presidente Carota che evidenzia come la situazione ormai sia diventata drammatica, e va peggiorando con il passare delle settimane.

Considerando anche l'esodo per le festività natalizie in arrivo, i disagi potrebbero diventare insostenibile e per questo gli autotrasportatori lanciano un appello a tutti i soggetti coinvolti per risolvere questi problemi:

Un appello che, come detto, si trasforma intanto in una richiesta precisa al gestore, Autostrade per l’Italia, cui la CNA-Fita abruzzese chiede di attivarsi per una riduzione consistente dei pedaggi, in considerazione dei gravi disagi che subiscono tutti coloro che oggi transitano sull’A14 nel tratto interessato dai sequestri preventivi decisi dal GIP del Tribunale di Avellino. Un problema, questo, che comporta riduzioni di carreggiata in diversi punti, con ben otto viadotti sequestrati per verifiche sulle barriere in new jersey; sequestri che ora fanno il paio con altre emergenze

Carota cita poi il problema del viadotto Cerrano a Silvi, che se dovesse essere chiuso ai mezzi pesanti causerebbe un'interruzione del tratto fra Città Sant'Angelo ed Atri Pineto, e la chiusura totale del casello di Roseto. Situazioni che comporteranno altri gravi disagi agli autotrasportatori, come nel caso di nevicate che renderanno impossibile l'accesso all'autoporto di Roseto, individuato come luogo di stallo dal piano anti neve per i mezzi pesanti.