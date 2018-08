Chiusura Penelope a Mare, Padovano (Sib-Confcommercio): "Decisione eccessiva"

Non usa mezzi termini Riccardo Padovano, presidente del Sib-Confcommercio, nel criticare l'ordinanza di sospensione dell'attività di Penelope a Mare decisa dal Comune dopo gli accertamenti della polizia relativo all'eccessivo numero di persone presenti in spiaggia durante una serata.

«Prendo atto», dice Padovano, «che il rispetto delle regole è una questione fondamentale ma si deve tener conto che da noi può entrare chiunque al mare, essendo le spiagge aperte a tutti, e non come altri posti dove ci sono anche i tornelli. A volte la presenza massiccia di persone diventa incontrollabile per i gestori e non vuol essere una scusante. È un problema che affronteremo per la prossima stagione per disciplinare l'accesso alle spiagge, ma che poi produrrà le polemiche di chi ci accuserà di voler recintare il mare. Un conto è disciplinare un'attività, un altro è bloccare interamente tutto. Convochiamo subito una conferenza di servizi a ottobre per le attività di intrattenimento così ad aprile ognuno si dovrà attenere alle regole. Non deve essere questa chiusura a rappresentare una vittoria per chi è contrario alla musica di sera. È stata eccessivamente applicata la norma perché l'articolo 68 riguarda solo l'attività danzante e se le irregolarità riscontrate riguardano quello, solo quella parte lì deve essere sanzionata. Non si può bloccare tutto e impedire anche la somministrazione e la vendita di cibi e bevande. Non discuto l'accertamento ma l'applicazione della sanzione decisa sotto la spinta emotiva. Non può essere sanzionata anche l'attività che riguarda il bagnante che va in spiaggia».