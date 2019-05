Mercato di Porta Nuova, Confcommercio: "Notevole danno per gli operatori"

“La chiusura del Mercato di via dei Bastioni rappresenta un notevole danno per gli operatori che in esso lavorano ma anche una grave mancanza di attenzione riguardo una struttura per la quale più volte negli ultimi anni abbiamo chiesto una riqualificazione”.

Così si esprime in una nota il Presidente della Confcommercio di Pescara, Franco Danelli, secondo cui “troppe volte le promesse fatte si sono infrante sulla mancanza di risorse economiche sufficienti per la completa ristrutturazione del mercato salvo poi assistere alla scelta scellerata di destinare circa 250.000 euro per la realizzazione del mercatino etnico osteggiato da operatori commerciali e cittadini”.

Confcommercio chiede che il Comune di Pescara agisca "con procedure di massima urgenza" e "ricorrendo a risorse di bilancio straordinarie per risolvere tale situazione in tempi brevi e certi al fine di ridurre in parte il danno economico che comunque dovranno sopportare gli operatori del mercato".