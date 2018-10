Centro Ibisco, esposto in Procura di Contribuenti Abruzzo e commercianti

La questione del centro commerciale Ibisco di Città Sant'Angelo finisce alla Procura della Repubblica di Pescara.

Infatti, l'associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo e i commercianti hanno presentato un esposto per segnalare come la struttura appaia «da mesi e mesi in condizioni inaccettabili di non idoneità dal punto di vista urbano, ambientale e sanitario con fondate preoccupazioni per chi lo frequenta».

A presentare la documentazione in Procura, dopo che «gli incontri con il sindaco Florindi e il successivo richiesto ed eseguito sopralluogo tecnico della polizia municipale locale non ha portato, "ad horas”, a risolvere la questione», sono stati Donato Fioriti, presidente di Contribuenti Abruzzo, Pietro Cocco, presidente dell'associazione Icaro e Luciano Cocco, coordinatore commercianti Centro Ibisco.

Queste le parole dei 3 nel motivare la decisione di presentarsi in Procura:

«L’esposto alla Procura porta anche le firme di circa venti commercianti, stanchi di osservare il veloce e preoccupante declino del Centro Commerciale Ibisco. La polizia municipale sembra stia ancora indagando sullo stato in cui versa il centro e ci auguriamo possa fornire al sindaco Florindi l’opportunità di agire al più presto. Di certo non potevamo attendere i tempi lunghi e riflessivi delle istituzioni locali, a cui comunque rivolgiamo l’ultimo disperato appello di fare presto e agire prima di ulteriori e possibili definitivi tracolli, di cui ovviamente ognuno si farà carico dal punto di vista civile e penale e nelle sedi opportune».

Nell'esposto presentato commercianti e Contribuenti Abruzzo segnalano le seguenti problematiche al Centro Ibisco: