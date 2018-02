Il Centro Commerciale Naturale diventa realtà: nasce il Pescara Shopping Village

Diventà realtà il Centro Commerciale Naturale di Pescara, grazie alla nascita del Pescara Shopping Village presentato questa mattina che prevede 4 distretti: Pescara Centro, Pescara Sud, Pescara Colli e Pescara Nord. Il primo a partire è quello di "Pescara Centro" dove ormai da anni i commercianti e l'amministrazione comunale lavorano per creare eventi, sconti e promozioni al fine di attirare clientela per contrastare i numerosi centri commerciali che si trovano in periferia.

L'assessore Cuzzi:

“Le cose scritte nei programmi elettorali vengono rispettate e diventano dei fatti dentro il quadrilatero del centro commerciale naturale con il primo stanziamento nel 2017 abbiamo promosso varie attività. Si parte da una regia unica, con un’offerta commerciale di qualità, promozione e marketing, eventi, nuovi strumenti da dedicare ai commercianti e ai fruitori, abbiamo studiato una App che ci consentirà di dare informazioni sull’ubicazione dei negozi, sulle offerte in corso, ma anche di mettere in comunicazione fruitori e commercianti per agevolare sconti e promozioni, per passare poi a segnaletica, vetrofanie, shopper, interventi sui negozi sfitti"

Cuzzi ha anche fatto sapere che la giunta ha prelevato 50 mila euro dal fondo di riserva per lo Shopping Village aggiungendo che nel 2017 era stato stimato un incasso di 200 mila euro per la tassa di soggiorno, a fronte di un incasso reale di 230.000 che dimostra la bontà dell'azione e delle strategie messe in campo negli ultimi anni.

Piero Giampietro, consigliere delegato al centro commerciale naturale: