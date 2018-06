Centro Commerciale Naturale, parte la fase operativa: consegnati i kit

Entra nel vivo la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Pescara, che riunisce tutte le attività commerciali del quadrilatero centrale della città. Dopo il posizionamento dei totem nei punti strategici, ora parte la distribuzione dei kit con il materiale pubblicitario ed informativo destinati ai singoli negozi.

Si tratta di shopper brandizzate, vetrofanie, brochure ed espositori. Dal 20 giugno sarà disponibile l'app per smartphone e tablet dove i clienti potranno trovare tutte le informazioni sui negozi, con promozioni e novità.

I punti di distribuzione attualmente individuati sono: Confesercenti (via Mazzini, 128), Dolci Sport (Via Roma, 52), Maya Abbigliamento (Via Nicola Fabrizi, 114), Gioielleria De Sanctis (Via Firenze, 202), Birreria del Corso (Via Regina Elena, 16).