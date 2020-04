L'assessore Fioretti sulle domande per la cassa integrazione in deroga: "Erogazione entro fine mese"

L'iter relativo alle domande per la cassa integrazione in deroga da parte della Regione Abruzzo è «perfettamente in linea con le altre regioni italiane».

A dirlo è l'assessore alle Politiche del Lavoro, Piero Fioretti, al termine della riunione del coordinamento di tutte le regioni.

Fioretti conferma come si stia lavorando a ritmi forzati con un incremento del gruppo di lavoro che si sta occupando delle istanze e annuncia: «Entro fine mese smaltiremo tutte le domande regolari per la cassa integrazione in deroga».

Da come riferisce l'assessore regionale dalla riunione del coordinamento è emerso come le uniche Regioni a far registrare numeri diversi dalla media nazionale siano Lazio e Marche. Il problema risiederebbe nell'invio telematico di numerose domande all'Inps che ha bloccato i sistemi informativi dell'ente di previdenza, provocando ritardi nell'erogazione. «In verità, il Governo ha precise responsabilità politiche», dice l'assessore, «perché ha generato altissime aspettative sui tempi di erogazione della cassa in deroga, mentre nella realtà le istanze presentate dalle aziende devono essere esaminate, controllate e inviate all'Inps. Un lavoro che richiede tempo e che, soprattutto, non può essere fatto in maniera superficiale perché eventuali errori in questa fase rischiano di ricadere sulle aziende, che potrebbero essere richiamate a restituire i trattamenti di Cassa erroneamente erogati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Regione nel frattempo ha aumentato il numero di addetti del gruppo di lavoro portandolo a 30 dipendenti regionali. La procedura per la presentazione delle istanze è partita l'8 aprile e dopo 12 giorni sono stati ordinati i primi pagamenti, garantendo il 95% di regolarità delle domande decretate, con grande lavoro di contatto e ascolto dei richiedenti. Le domande pervenute a Regione Abruzzo sono 10 mila e 300 su 27 mila lavoratori.