L'allarme dell'Ebrart: "Mancano ancora tre mesi di cassa integrazione artigiana per i lavoratori abruzzesi"

Ancora tre mesi di cassa integrazione artigiana da pagare per i lavoratori abruzzesi. L'allarme e la denuncia arrivano dall'Ebrart, con il nuovo presidente regionale Vianale, che parla di ritardi inaccettabili ed immotivati nel trasferimento delle somme dovute dal governo per pagare i sussidi relativi ai mesi del lockdown.

Fino ad ora, infatti, è stato pagato il mese di marzo ma per la cassa integrazione di aprile mancano ancora 248 milioni a distanza di oltre 40 giorni a livello nazionale. Per questo, Ebrart chiede risposte a tutte le forze politiche con i lavoratori che stanno vivendo un vero e proprio incubo snocciolando i dati relativi all'Abruzzo:

Abbiamo provveduto al pagamento dell’assegno per la mensilità di marzo 2020 - illustra ancora il presidente - a oltre 4200 imprese, per circa 16mila dipendenti della nostra regione. Per completare le erogazioni di aprile occorrono ancora 7,9 milioni di euro, che auspichiamo il governo provveda immediatamente a trasferire Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vianale chiede l'accredito immediato delle restanti risorse previste dal "Decreto Rilancio" fino a copertura delle necessità, erogando quanto serve anche per la cassa di maggio e giugno. Questi fondi potrebbero far riprendere anche i consumi, dando una mano all'economia generale ancora in difficoltà. L'Ebrart è pronto ad iniziative per ottenere giustizia sociale e le spettanze ai lavoratori del settore dell'artigianato abruzzese, e chiede ai politici locali di sostenerli per recuperare ritardi, inefficienze e diseconomie esterne alle imprese.