Case Ater di Fontanelle, previsti oltre 2 milioni di lavori 

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione e risanamento igienico degli alloggi popolari di proprieta' dell'Ater in via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle, a Pescara. Le imprese che hanno vinto la gara d'appalto, entrambe campane, se la sono aggiudicata con un ribasso di 600mila euro.

L'intervento prevede lavori in 202 appartamenti, per un totale di 2,4 milioni di euro. In particolare, verranno rimosse le fioriere in cemento che saranno sostituite con ringhiere in metallo. Si lavorera' per il risanamento igienico e in alcuni casi saranno realizzati dei cappotti esterni per aumentare l'isolamento. L'obiettivo e' quello di risolvere l'annoso problema delle infiltrazioni.

E' stata individuata, per il terzo lotto, anche una terza impresa, ma c'e' stata una contestazione da parte della ditta che e' arrivata seconda alla gara e quindi si dovra' attendere ancora qualche giorno per formalizzare l'assegnazione. I lavori dovrebbero concludersi in 135 giorni. Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha annunciato di volersi occupare anche di via Salara Vecchia, delle case Gescal e di via Tahon di Revel.