Diritto alla casa e immobili sfitti, Pescara maglia nera d'Abruzzo

Domani, 10 ottobre, verrà celebrata anche nella nostra città la Giornata Nazionale Sfratti Zero, per sensibilizzare sul diritto alla casa e l'importanza di un tetto per tutti. A tale proposito, Walter Rapattoni (Unione Inquilini – Segreteria Nazionale) e Corrado Di Sante (Segretario Provinciale PRC Federazione di Pescara) dichiarano:

"Nella nostra regione e nella nostra provincia, di fronte a uno spropositato patrimonio immobiliare vuoto frutto della speculazione edilizia, è davvero vergognoso che la “casa” sia un’emergenza per migliaia di famiglie. Servono azioni concrete, introducendo una tassazione fortissima e progressiva per gli immobili sfitti, con la possibilità per i sindaci di poter attivare lo strumento della requisizione nelle situazioni di più acuta sofferenza abitativa, graduatorie comunali per il passaggio da casa a casa, la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico".

A Pescara, una tra le province con il più alto rapporto tra sentenze di sfratto e famiglie, i rappresentanti dell'Unione Inquilini e di Rifondazione Comunista saranno presenti con un presidio e un volantinaggio a partire dalle ore 10.30 in Piazza Sacro Cuore.