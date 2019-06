Caramanico: 214 mila euro per riqualificare gli impianti sportivi

Sbloccati i fondi, pari a 214 mila euro, destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi di Caramanico Terme. L'annuncio è stato dato dall'ex sottosegretario regionale Mazzocca ed attuale capogruppo d'opposizione comunale e dall'ex sindaco Angelucci.

I fondi sono stati ottenuti grazie alla partecipazione al bando per le periferie e per lo sport del Governo, che ha visto scegliere solo 20 progetti in tutto l'Abruzzo e fra questi quello presentato dal Comune di Caramanico. L'ex assessore Silvaggi ha illustrato i dettagli dei lavori che interesseranno le principali strutture sportive:

Sia il piccolo stadio comunale ‘San Nicolao’, dallo storico manto in erba naturale, che l’impianto sportive in terra Battuta di Scagnano necessitano di interventi di ammodernamento, in special modo per quanto attiene la pavimentazione delle aree a

parcheggio, di servizio agli spogliatoi ed alle tribune, l’abbattimento delle barriere architettoniche e

l’installazione di pannelli solari. L’intervento più importante è quello inerente il completamento del “Palasantelena”, capiente spazio per aggregazioni, manifestazioni e per lo svolgimento, soprattutto, di attività sportive, realizzata quale struttura multifunzionale nel 2008, attende ulteriori puntuali interventi di miglioramento al fine di rendere la stessa compiutamente utilizzabile non solo per le svariate attività sportive o eventi vari che tipicamente ospita

L'es sindaco ha parlato di un momento importante per un traguardo raggiunto grazie alla bontà del progetto presentato sottolineando come i successi si possano ottenere in chiave locale solo con una visione ad ampio raggio, che vada spesso oltre il quinquennio di amministrazione.