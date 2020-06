Aprono i cantieri per rifare 25 km di strade nel Pescarese, stanziato più di un milione di euro

Aprono i cantieri per rifare 25 km di strade nel Pescarese, stanziati 1.200.000 euro. L'annuncio è stato dato dal presidente della Provincia, Antonio Zaffiri. Le opere, affidate alla Santoro Rent e alla Facciolini srl, partiranno lunedì 29 giugno e richiederanno all’incirca un mese di lavori, mettendo in sicurezza nodi viari strategici di connessione tra la Valle Vestina e la Vallata della Nora.

“L’obiettivo della Provincia - ha detto Zaffiri . è di fare presto, di fare bene e di ripristinare le opportune condizioni di messa in sicurezza di strade di grande traffico e che, in alcuni casi, non hanno visto neanche l’ombra di una manutenzione ordinaria da almeno vent’anni”.