Bando per Navigator, i candidati ammessi in provincia di Pescara

È stato pubblicato nei giorni scorsi l'elenco dei candidati ammessi della provincia di Pescara al bando di concorso per diventare Navigator.

Sono in totale centinaia gli amessi alle selezioni che si terranno a Roma dal 18 al 20 giugno per i 14 posti a disposizione nella nostra provincia.

Come fa sapere Anpal Servizi i candidati dovranno presentarsi alla Fiera di Roma in via Portuense 1645-1647. Il candidato potrà trovare giorno e ora della convocazione attraverso il numero di protocollo in suo possesso e il nome proprio ed entrare all'ingresso Nord della Fiera e recarsi al Padiglione 9 per il check-in e le indicazioni per raggiungere il punto di identificazione indicato negli elenchi di ammissione. Le convocazioni inizieranno dalla lettera 'C'. I candidati per essere ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo previsti, muniti di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente lo stesso usato per la candidatura, pena l'esclusione dalla selezione pubblica e muniti della copia firmata della domanda di partecipazione all'avviso corredata del codice identificativo come stabilito all'art.5. dell'avviso di bando. Durante la prova non sarà permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. Inoltre sarà vietato l'uso di telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico. Il candidato che non si atterrà a queste disposizioni sarà escluso dalla selezione.

I candidati con disabilità che necessitino di ausili e/o strumenti compensativi connessi allo svolgimento della prova, al fine di valutare e individuare le soluzioni compensative più idonee rispetto alle esigenze segnalate, dovranno inviare una richiesta alla casella di posta elettronica selezionenavigator@anpalservizi.it entro 5 giorni solari dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla prova selettiva.Per assistenza e maggiori informazioni i candidati possono contattare l'help desk selezionenavigator@anpalservizi.it.

ELENCO AMMESSI PROVINCIA DI PESCARA