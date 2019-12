Il nuovo "Campus Fater" con oltre 400 dipendenti di Santa Teresa a Spoltore operativo entro l'estate

Entro l'estate 2020 sarà operativo il "Campus Fater" il nuovo centro direzionale dell'azienda che sorgerà a Santa Teresa di Spoltore. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito che si è recato sul posto per un sopralluogo assieme ad altri amministratori, per verificare l'avanzamento dei lavori da parte dell'azienda Dvc.

Saranno ospitati oltre 400 dipendenti e la sede sarà particolarmente innovativa superando il concetto tradizionale di ufficio con ambienti open space per favorire integrazione e collaborazione fra i dipendenti.

Sale riunioni dotate di avanzati supporti digitali ed aree informali di diversa tipologia attrezzate anche all'esterno favoriranno la creatività e il pensiero di tutte le persone trasformando il Campus Fater in un laboratorio innovativo. L'interior design prevederà anche l'utilizzo di arredi realizzati con materiale di riciclo, recuperato dai pannolini, un modo per evidenziare la sensibilità ambientale dell'azienda e l'idea di circolarità della produzione Fater. Lo stesso fabbisogno di energia avrà come sorgente l'impianto di cogenerazione a biomassa già presente nel vicino stabilimento unito a pannelli solari.