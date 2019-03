Camera di Commercio, eletti i due presidenti delle Consulte provinciali delle Professioni

Si sono insediati i neopresidenti delle consulte provinciali delle professioni della camera di commercio di Chieti - Pescara. Ieri i due neo presidenti, ovvero l’architetto Laura Antosa per la provincia di Pescara ed il dottor Filippo Rosa per la Consulta di Chieti, hanno iniziato ufficialmente il loro mandato.

Lido Legnini, vice presidente vicario della Camera di Commercio sottolinea l'importanza di queste figure, che hanno il ruolo di supportare le imprese nei percorsi di crescita ed innovazione:

L’istituzione delle Consulte è un evento importante che deve rappresentare un cambio di marcia per l’attività economica e sociale delle province di Chieti e Pescara, trattandosi di uno strumento orientato a far crescere una nuova cultura di condivisione nell'attività del libero professionista. Lo scopo è quello di stare insieme per esercitare un ruolo delle professioni più attivo e propositivo nei confronti delle istituzioni locali