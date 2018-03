Camera di Commercio di Chieti Pescara: è Mauro Angelucci il nuovo Presidente

Si è tenuto oggi, 7 marzo, a partire dalle ore 18 presso la sede legale della Camera di Commercio Chieti Pescara, il Consiglio per l’elezione a nuovo Presidente di una delle Camere più grandi di Italia.

Eletto Mauro Angelucci, designato da Confindustria Chieti Pescara, in sostituzione del Presidente Daniele Becci, scomparso, a una sola settimana dalla sua nomina, il 6 gennaio scorso. Una scelta nell’ottica della continuità rispetto a quel lavoro di diplomazia che era stato messo a segno.

In apertura di consiglio le parole, toccanti, della consigliera Antonella Marrollo che ha presentato “formalmente” ai consiglieri presenti la candidatura di Angelucci a Presidente

“Tutti noi qui presenti proviamo agitazione ed un immenso dispiacere: Daniele era un imprenditore eccezionale, dal lavoro impeccabile ed una persona di rilievo in Confindustria. Ha speso tanto tempo in un’unione che ha visto solo nascere e noi tutti qui presenti siamo figli di questa unione. Voglio testimoniare il nome della persona candidata che ha il nostro pieno appoggio: è un imprenditore capace e determinato e da oggi per lui inizia un nuovo percorso”.

Un iter, quello della elezione del nuovo presidente, che ha impiegato due mesi, un tempo sostanzialmente veloce e che ha avuto l’obiettivo di evitare un potenziale commissariamento a discapito delle imprese. Angelucci è stato, infatti, nominato in sostituzione di Becci il 22 gennaio scorso: ci sono voluti, poi, i tempi della Regione per l’emanazione del decreto partito il 15 febbraio scorso. La CCIAA Chieti Pescara, una volta ricevuto, si è attivata immediatamente per la convocazione del Consiglio: i tempi tecnici e si giunti al 7 marzo, a due mesi appunto dal tragico episodio, garantendo efficacia ed efficienza all’azione amministrativa ed una programmazione, sempre e comunque, a favore delle aziende e dei professionisti.

Chi è Mauro Angelucci

55 anni, originario di Torre de Passeri, capitano della Oma Group, azienda impiegata nel settore di impiantistica metalmeccanica che opera sia nel mercato nazionale che internazionale, Mauro Angelucci è il punto di riferimento delle oltre 1000 persone coinvolte nelle sue attività. Un uomo di marketing, sempre con lo sguardo rivolto ai mercati esteri, dove si giocano le partite più difficili e competitive. Membro di associazione, confindustriale anche lui come il suo predecessore, che ha voluto ricordare così:

“Permettetemi di esprime ancora una volta la mia stima e il mio affetto nel ricordo del caro Daniele Becci, con cui ho condiviso un quarto di secolo di vita, e che mi ha accompagnato nel mio ruolo di presidente di Confindustria Pescara e di Confindustria Abruzzo. La nostra compattezza di oggi ci renda fieri: è un segno di continuità del suo lavoro e rispetto per la persona del caro Daniele”.

E poi continua: