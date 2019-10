Camera di Commercio, 10 borse di studio per il master in web marketing

Ripartirà il 20 dicembre prossimo l'executive master in digital marketing organizzato dalla camera di commercio Chieti Pescara in collaborazione con l’Ud 'anet. L'ente metterà a disposizione 10 borse di studio per gli studenti meritevoli, come spiegato dal presidente della camera di commercio Strever che evidenzia come la digitalizzazione dell'economia e dei mercati non porterà via posti di lavoro, ma ne crea di nuovi con una forte domanda ancora insoddisfatta nel nostro Paese.

Il master è aperto ad aziende che vogliono formare pesonale interno, esperti ed operatori della comunicazione, marketing e ricerche di mercato che vogliono acquisire competenze professionali sui media digitali.

L'Ud'anet ha istituito da tempo un corso sul digital marketing, considerando l'incremento sensibile di richeste di queste figuri nei prossimi anni.

Nel master saranno affrontati tutti i temi legati al web marketing: dai social network all’ecommerce, dalle tecniche di storytelling al marketing e pubblicità. I docenti sono leader del settore ed hanno un profilo nazionale ed internazionale. Avrà una durata di 240 ore di lezioni teorico - pratiche e terminerà nel giugno 20120. Alla fine del corso ci saranno stage aziendali di 2/6 mesi. Le domande per le borse di studio dovranno essere presentate al link: http://bit.ly/Iscrizione_borsadistudio fino al 1 dicembre 2019.