Camera di Commercio Chieti Pescara: 3 milioni di euro subito disponibili. Il consiglio dell’ente, infatti, ha approvato un piano di azione con tre bandi da 1 milione ciascuno in tema di liquidità, sicurezza e digitale.

Nello specifico si parla di soldi immediati alle imprese attraverso contributi a fondo perduto, erogati in soli 15 giorni, per:

Tutte le informazioni sono disponibili su www.chpe.camcom.it. Soddisfatto il segretario generale Michele De Vita:

"Le iniziative approvate dagli organi camerali rappresentano un importante e concreto contributo della Camera di Commercio per aiutare le piccole e medie imprese di questo territorio nella difficile ripartenza, pensando a temi prioritari come la liquidità, la digitalizzazione e l'adeguamento alle prescrizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e negli esercizi commerciali e turistici. Si tratta di interventi aperti a tutto il mondo imprenditoriale, di facile ed immediata gestione, per dare risposte rapide alle imprese che faranno domanda. Ritengo che si debba porre attenzione sia a ridurre gli oneri che le imprese si trovano a sostenere nell'immediato sia a favorire investimenti in percorsi di sviluppo delle tecnologie digitali ormai imprescindibili per tutti".